مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 في إطلاق نار قرب الكاب في جنوب إفريقيا

قُتل عشرة أشخاص وأصيب 11 بجروح في إطلاق نار وقع فجر الأحد في بلدة قريبة من الكاب في جنوب إفريقيا، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.



وذكرت الشرطة أن مسلحين دخلوا مكانا للترفيه في لواندلي في الساعة 1,46 فجرا (23,46 ت غ)، وأطلقوا النار على الزبائن.



وأفادت الشرطة أيضا بإطلاق نار وقع في حانة بغرب جوهانسبرغ، أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 15.