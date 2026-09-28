ترامب عرض بيع أسلحة لبكين

عرض الرئيس دونالد ترامب على الصين شراء أسلحة أميركية، بحسب ما صرّح به السفير الأميركي في بكين ديفيد بيرديو، في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأحد.وقال بيرديو إن المسألة أُثيرت مجددا خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.وأضاف: "يواصل الرئيس ترامب القول: نحن نبيع الأسلحة لدول أخرى حول العالم.وفي إحدى المرات سأل الرئيس شي إذا كان يرغب في شراء بعضها".وتابع: "تستمرّ المناقشات في شأن مبيعات أخرى، ويتحدث ترامب والرئيس شي عن هذا الأمر في كل مرة يلتقيان فيها"، مؤكدا أن الموقف الأميركي لم يتغيّر.