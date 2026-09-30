نتنياهو: هناك "مؤشرات" على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو وجود مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول.

ولم يقدّم مزيدًا من التفاصيل، فيما اتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه يسعى إلى بثّ الذعر بين الإسرائيليين.

وقال نتانياهو أثناء زيارته قاعدة "تل نوف" الجوية جنوب تل أبيب: “أوجه لكم رسالة، لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت، ذراعنا الطولى ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت"، وذلك بحسب مقطع فيديو نشره مكتبه.

وعقب هذا التحذير، قال لابيد إنه تواصل مع مكتب نتانياهو طالبًا "إحاطة أمنية عاجلة".

وبعد اجتماع ليلي عقد مع نتانياهو، شدد على أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، من دون وجود ما يبرّر إثارة الذعر بين الجمهور.

وقال: "نتانياهو تجاهل كل التحذيرات قبل السابع من تشرين الأول، والآن، قبل 28 يومًا من الانتخابات، أصبح منشغلًا فجأة بإثارة المخاوف".