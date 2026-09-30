وزير الدفاع الأميركيّ يتجه لتقليص قيادات البنتاغون بنسبة 20%

يعتزم وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث الإعلان عن تقليص عدد المناصب القيادية العليا في الجيش بنحو 20%، وهو ضعف ما كان متوقعًا الإعلان عنه، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكتا "فوكس" و"إيه بي سي" الإخباريتان، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن هيغسيث سيعلن عن الإجراءات الجديدة في الخطاب الذي سيلقيه الأربعاء عن "حالة القوات" في قاعدة كوانتيكو التابعة لمشاة البحرية في ولاية فرجينيا.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة إقالات وحجب ترقيات.

وبحسب الصحيفة، فإن هيغسيث اعتمد منذ توليه منصبه، أسلوبا صارما في الإدارة، إذ أعاد تشكيل هرم القيادة العسكرية عبر الإقالات وخفض الرتب، مستهدفا في كثير من الأحيان النساء والأقليات.