مصادر إسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة لفلاي دبي من الإمارات جرى تحويل مسارها

أعلن ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين لرويترز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة جوية تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل قبل أن يجري تحويل مسارها.



وذكر مصدر إسرائيلي أن من المتوقع أن تهبط الطائرة في السعودية بعد قليل، وأن الصورة ستتضح أكثر بعد ذلك.