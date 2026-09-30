مقتل 7 وإصابة 4 بعد هجوم بأسلحة نارية على حافلة في حمص

أعلن مصدر في مديرية الصحة بحمص في سوريا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن سبعة على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح بعد تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصياف في حمص.



وقال المصدر إن المصابين نقلوا إلى مستشفيات.