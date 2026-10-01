إسرائيل أعلنت أنّ أحد طياري رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة المتجهة الى تل أبيب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ طيارًا على متن رحلة "فلاي دبي" الإماراتية التي كانت متجهة من دبي الى تل أبيب وحطت اضطراريًا في السعودية، حاول إسقاط الطائرة التي كانت تقلّ ركابًا معظمهم إسرائيليون.

وأشاد نتانياهو بالطيار الهنديّ الذي أُصيب خلال مواجهة مع مساعده على متن الرحلة، وكذلك بركاب الطائرة.

واعتبر أنهم حالوا دون وقوع كارثة.

وأعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه تحدث "مطوّلًا" إلى نتانياهو في شأن الحادثة.

وقال: "يبدو أن مساعد الطيار كان إمّا إرهابيًا أو مختلًا، وقد طعن قائد الطائرة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ 174 راكبًا كانوا على متن الرحلة، 166 منهم إسرائيليون، فيما أعلنت شركة "فلاي دبي" أنّ جميع الركاب بخير.