ماكرون يترأس الجمعة اجتماعا لقادة مجموعة السبع لبحث ملف الوقود

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس الجمعة في الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع مخصصا للوضع العالمي للطاقة، فيما تحث الولايات المتحدة أوروبا على السحب من مخزوناتها من الديزل.

وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الناجم خصوصا عن الحرب في الشرق الأوسط، تسعى مجموعة السبع إلى تخفيف الضغط عن السوق العالمية. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء توترات بشأن الحلول المقترحة، إذ هددت واشنطن بحظر صادراتها من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم الدول الأوروبية بطرح احتياطياتها في الأسواق.