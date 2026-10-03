توجيه الاتهام إلى إيرانيَّين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد اليهود في مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية أن اتهاما بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر (شمال غرب إنكلترا) وُجِّه إلى رجلين إيرانيَين.

وأوضح بيان الشرطة الجمعة أن "سَلَام أحَديان (36 عاما) من ليفربول، ورحمن صالحي (34 عاما) من سالفورد، وهما من التابعية الإيرانية، أوقِفا في مانشستر الأحد 20 أيلول".

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن من المعتقد أن الرجلين كانا "على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج، قد يكون موجودا في إيران، في إطار المخطط".

ولم تُعلن تفاصيل هذا المخطط، لكن الشرطة أكدت أنها تمكنت من "إحباطه".

وقالت المسؤولة في الشرطة فيكي إيفانز في البيان "لا نعتقد أن أي تهديد يمسّ العامّة لا يزال قائما في هذه القضية".

وأضافت "نطلب من الناس البقاء يقظين والتواصل مع الشرطة في شأن أي مخاوف".

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن "هذه الأحداث الأخيرة تذكير صارخ بالتهديدات التي يتعرض لها هذا البلد من الإرهابيين ومن جهات تابعة لدول أجنبية على السواء".

وأضافت "لقد وُجِّه الاتهام إلى مشتبه فيهما بالتخطيط لهجوم إرهابي يستهدف اليهود في مانشستر. هذا الخبر سيكون مؤلما جدا لهؤلاء، إذ يأتي بعد وقت قصير جدا من عيد رأس السنة العبرية ”روش هاشناه“ ويوم الغفران، وخصوصا في مانشستر فيما نُحيي ذكرى مرور عام على الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيس هيتون بارك".

وتابعت "إن كون المشتبه فيهما وصلا على متن قارب صغير قبل سنوات تذكّرنا بأهمية عملنا المتواصل بلا هوادة للتصدي للهجرة غير الشرعية”.