ترامب يستبعد حظر تصدير الديزل بعد قرار أوروبا الضخ من احتياطياتها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.

وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".

أضاف "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".

وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".