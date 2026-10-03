الإمارات: مساعد قائد طائرة فلاي دبي هاجم قائدها بفأس الطوارئ​

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن النائب العام للدولة، حمد سيف الشامسي، أعلن أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي إف.زد 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ "عملية إرهابية" خلال الرحلة.

وقال النائب العام إن "المساعد اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة".

كما نقلت الوكالة عن النائب العام القول إن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة".