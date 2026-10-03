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دول في مجموعة العشرين ترفض موقف أميركا بشأن فائض الإنتاج

أخبار دولية
2026-10-03 | 03:13
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دول في مجموعة العشرين ترفض موقف أميركا بشأن فائض الإنتاج
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دول في مجموعة العشرين ترفض موقف أميركا بشأن فائض الإنتاج

ذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الجمعة إن "عددا قليلا" من وزراء التجارة في مجموعة العشرين رفضوا دعوات الولايات المتحدة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية والسياسات "غير القائمة على آليات السوق"، مما كشف عن انقسامات داخل المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وأصدرت الولايات المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، هذا البيان بعد يوم من اجتماع تجاري في ميلووكي أظهر أن دولتين فقط، هما المكسيك والأرجنتين، انضمتا إلى بيان قادته واشنطن يدعو إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لاستبعاد السلع المنتجة بالعمل القسري من سلاسل الإمداد.

ويأتي رفض الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية 10 بالمئة أو 12.5 بالمئة على السلع الواردة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى أنها لا تطبق حظر العمل القسري بشكل كاف.

ولم يسم بيان المكتب الدول التي اعترضت على بيان فائض الطاقة الإنتاجية. لكن الصين اعترضت على بيان مماثل لمجموعة العشرين يندد بالعمل القسري والسياسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق التي تؤدي إلى فائض الصادرات، وذلك خلال اجتماع لوزراء المالية قبل شهر في ولاية نورث كارولاينا.

وقال البيان "حظي مشروع البيان الوزاري بتأييد جميع الأعضاء باستثناء عدد قليل منهم، إذ رفض بعض هؤلاء بشكل قاطع إنشاء هذا المسار نحو عمل تعاوني" بشأن فائض الطاقة الإنتاجية، مضيفا أن ذلك أصاب رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين "بخيبة أمل شديدة".

أخبار دولية

مجموعة

العشرين

أميركا

الإنتاج

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