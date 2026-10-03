وصول أول طائرة إلى تل أبيب تقل إسرائيليين عائدين من الإمارات بعد واقعة "فلاي دبي"

حطت في تل أبيب في وقت مبكر السبت، أول طائرة تقل إسرائيليين عائدين إلى بلادهم من الإمارات بعد تعليق شركة "فلاي دبي" رحلاتها موقتا إلى إسرائيل، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لسلطة المطارات الإسرائيلية.

وجاء وصول الطائرة التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها رحلة العودة إلى الوطن، بعد أحداث الأربعاء على متن رحلة "فلاي دبي" بين دبي وتل أبيب، والتي يقول مسؤولون إنها نجت بأعجوبة من كارثة.

ووصلت رحلة العودة التابعة لشركة "أركيا" الاسرائيلية للطيران المنخفض الكلفة إلى مطار بن غوريون من دبي بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ) وفق المطار.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الجمعة إن وسائل إعلام عبرية أفادت "بانطلاق أول رحلة لإعادة مسافرين إسرائيليين كانوا عالقين في دبي"، وأضافت "تُشغّل هذه الرحلة شركة الطيران الإسرائيلية أركيا".