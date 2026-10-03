إصابة 10 في أستراليا إثر اصطدام سيارة بحشد شمالي سيدني

أعلنت السلطات الأسترالية إصابة 10 أشخاص جراء اندفاع رجل بسيارته نحو حشد من الناس في مدينة نيوكاسل بعدما بدا أنه فقد السيطرة على المركبة.

وألقي القبض على السائق البالغ من العمر 18 عاما في مكان الحادث في ضاحية وولسيند بالمدينة، التي تبعد بنحو 110 كيلومترات إلى الشمال من سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

وجاءت الواقعة بينما كان مشجعون قد اصطفوا في الشوارع لتوديع فريق نيوكاسل نايتس لدوري الرجبي، الذي من المقرر أن ينافس في نهائي الدوري الوطني للرجبي في سيدني غدا الأحد.

وقالت السلطات إن اثنين من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى، وهما طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات ورجل يبلغ من العمر 67 عاما، في حالة حرجة.

وقال جافين موريس رئيس بلدية نيوكاسل إن السائق بدا أنه فقد السيطرة على السيارة التي صدمت الحشد. وقال موريس في تصريحات نقلها التلفزيون "يبدو أنه كان يضغط على دواسة الوقود لتسريع المحرك بطريقة ما".

وقالت الشرطة إن المؤشرات الأولية تفيد بأنه حادث لا علاقة له بالإرهاب.