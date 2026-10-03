استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق غدا الأحد

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مطار النجف الدولي أن المطار سيستأنف الرحلات الجوية من إيران وإليها اعتبارا من غد الأحد، ومن المقرر تسيير ثلاث رحلات مسائية.



وأعلن العراق أمس الجمعة أن إعفاء أميركيا سيسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يومية من النجف وإليها، باستثناء شركة "ماهان إير".