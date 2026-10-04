أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر
أخبار دولية
2026-10-04 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر
تزامنت تقارير عن إحكام القوات الإثيوبية سيطرتها على عاصمة تيغراي الأحد مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من العلمين رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الإفريقية، وترقّب قمة تجمعه بقادة إريتريا والصومال والجيش السوداني، وسط اتهامات أديس أبابا للقاهرة وأسمرة والجيش السوداني بدعم المتمرّدين، وتحذير أميركي من تداعيات التوتر الإثيوبي الإريتري على المنطقة.
وقال السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في مدينة العلمين المصرية، "نؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس والحوار لا المواجهة بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود".
وأضاف السيسي في كلمته "تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأى تدخلات خارجية فى الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".
ودعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في القرن الإفريقي، حيث تتهم إثيوبيا دولا مجاورة بدعم التمرّد في إقليم تيغراي (شمال)، في وقت من المتوقع أن يجتمع قادة إريتريا ومصر والصومال وقائد الجيش السوداني في مصر الأحد، على وقع هذه التطورات.
وكان مصدر دبلوماسي أفاد وكالة فرانس برس السبت، بأن قمة مصغّرة ستُعقد الأحد في العلمين بمصر، تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش منتدى أعمال إفريقي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ "التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها. ولا يمكن للقرن الإفريقي أن يتحمّل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية".
وأضافت "نحثّ بشدة إثيوبيا وإريتريا على احترام سيادة جيرانهما وسلامة أرضيهم، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار".
وتتهم إثيوبيا إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي.
في المقابل، تُتهم إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني من العام 2023.
وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر أصلا توترا على خلفية بناء أديس أبابا سدّ النهضة على نهر النيل، في حين عززت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة علاقاتها مع إريتريا.
أما الصومال، فتنظر بقلق إلى التقارب بين أديس أبابا وأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها في العام 1991.
أخبار دولية
النفس
خلفية
النزاع
إثيوبيا
وقمّة
مصغّرة
متوقعة
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:56
واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر
أخبار دولية
02:56
واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر
0
أخبار دولية
2026-10-02
الاتحاد الإفريقي يحث إثيوبيا وإريتريا ومصر على ضبط النفس
أخبار دولية
2026-10-02
الاتحاد الإفريقي يحث إثيوبيا وإريتريا ومصر على ضبط النفس
0
أخبار دولية
2026-09-26
سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-09-26
سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس والحوار لتسوية حرب الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2026-09-12
مجموعة بريكس تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-09-12
مجموعة بريكس تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
07:33
الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعزّ في جنوب غرب اليمن ويحاصرونها
أخبار دولية
07:33
الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعزّ في جنوب غرب اليمن ويحاصرونها
0
أخبار دولية
06:50
انتخابات في البوسنة قد تؤثر على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
06:50
انتخابات في البوسنة قد تؤثر على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي
0
أخبار دولية
06:35
إسرائيل تستأنف أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة الجنوبي
أخبار دولية
06:35
إسرائيل تستأنف أعمال مشروع "سوفا 53" في ريف القنيطرة الجنوبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
أخبار دولية
15:08
الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في الرياض
0
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
آخر الأخبار
14:59
العراق: شحن مليوني برميل من النفط الخام على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
07:48
قصف إسرائيلي استهدف ميفدون والمنطقةَ الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية... هكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:27
المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها
أخبار دولية
06:27
المتحدث باسم الخارجية الإيراني: طهران أبلغت الوسطاء موقفها من الرد الأميركي على خطتها
0
أخبار دولية
02:54
ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران
أخبار دولية
02:54
ترامب يلوّح بقرب اتخاذ قرار بشأن إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في موسم التفاح... بلدة شاتين تحتفل بمحصولها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رشيا تحتفل بيوم الدبس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
أمن وقضاء
15:46
قوى الأمن تنشر صورًا عن المواقع الإلكترونيّة الاحتياليّة: احذروا مواقع الاستثمار والتداول الوهميّة ولا تقعوا ضحيّة الاحتيال
2
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
أمن وقضاء
14:55
الجيش يضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في منطقة بشامون - عاليه ويوقف مطلوبين بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات
3
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:45
طيارون ومضيفون يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية وأخرى دخلوا عبر مطار بن غوريون من دون اعتراض... اليكم التفاصيل
4
أمن وقضاء
15:41
تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي
أمن وقضاء
15:41
تدابير سير على الطريق البحريّة من الكرنتينا باتّجاه شركة "مازدا" تزامنًا مع تدريبات لعدّائين تحضيرا لماراتون بيروت الدولي
5
حال الطقس
03:30
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
حال الطقس
03:30
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفية...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:34
عُماني وراء حادثة طائرة فلاي دبي … ومستجدات أخرى
7
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إنذارات كاذبة… وقلق حقيقي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النافعة تدخل مسار المكننة… واختيار الشركة المشغّلة للنظام الجديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More