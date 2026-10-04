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واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر

أخبار دولية
2026-10-04 | 10:45
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واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر
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واشنطن تدعو إلى ضبط النفس على خلفية النزاع في إثيوبيا وقمّة مصغّرة متوقعة في مصر

تزامنت تقارير عن إحكام القوات الإثيوبية سيطرتها على عاصمة تيغراي الأحد مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من العلمين رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الإفريقية، وترقّب قمة تجمعه بقادة إريتريا والصومال والجيش السوداني، وسط اتهامات أديس أبابا للقاهرة وأسمرة والجيش السوداني بدعم المتمرّدين، وتحذير أميركي من تداعيات التوتر الإثيوبي الإريتري على المنطقة.
     
وقال السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في مدينة العلمين المصرية، "نؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس والحوار لا المواجهة بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود".
     
وأضاف السيسي في كلمته "تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأى تدخلات خارجية فى الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".
     
ودعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في القرن الإفريقي، حيث تتهم إثيوبيا دولا مجاورة بدعم التمرّد في إقليم تيغراي (شمال)، في وقت من المتوقع أن يجتمع قادة إريتريا ومصر والصومال وقائد الجيش السوداني في مصر الأحد، على وقع هذه التطورات.
     
وكان مصدر دبلوماسي أفاد وكالة فرانس برس السبت، بأن قمة مصغّرة ستُعقد الأحد في العلمين بمصر، تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش منتدى أعمال إفريقي.
     
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ "التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها. ولا يمكن للقرن الإفريقي أن يتحمّل صراعا عسكريا آخر وأزمة إنسانية".
     
وأضافت "نحثّ بشدة إثيوبيا وإريتريا على احترام سيادة جيرانهما وسلامة أرضيهم، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الحوار". 
     
وتتهم إثيوبيا إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي.
     
في المقابل، تُتهم إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني من العام 2023.
     
وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر أصلا توترا على خلفية بناء أديس أبابا سدّ النهضة على نهر النيل، في حين عززت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة علاقاتها مع إريتريا.
     
أما الصومال، فتنظر بقلق إلى التقارب بين أديس أبابا وأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها في العام 1991.

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