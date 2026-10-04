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حادثة فلاي دبي تكشف ثغرات أمنية إسرائيلية في مراقبة طواقم الطائرات
أخبار دولية
2026-10-04 | 13:03
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حادثة فلاي دبي تكشف ثغرات أمنية إسرائيلية في مراقبة طواقم الطائرات
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حادثة فلاي دبي تكشف ثغرات أمنية إسرائيلية في مراقبة طواقم الطائرات
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