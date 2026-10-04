حادثة فلاي دبي تكشف ثغرات أمنية إسرائيلية في مراقبة طواقم الطائرات

حادثة فلاي دبي بين تحقيقٍ يجمع الأدلّة وسخرية تجمع المشاهدات

حادثة فلاي دبي بين تحقيقٍ يجمع الأدلّة وسخرية تجمع المشاهدات

السيسي يدعو أفريقيا إلى الحوار في ظل تجدد النزاع في إثيوبيا