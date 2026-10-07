زيلينسكي: أوكرانيا تستهدف منشأتين نفطيتين روسيتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف قصفت منشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسامارا وأستراخان.



وقال عبر تطبيق تيليغرام: "هذه ردود أوكرانية مبررة على كل الهجمات الروسية على شعبنا".

