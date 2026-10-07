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الخارجية الأميركية تنفي وصول أموال إيرانية إلى حزب الله: الأموال غير موجودة
أخبار دولية
2026-10-07 | 20:45
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الخارجية الأميركية تنفي وصول أموال إيرانية إلى حزب الله: الأموال غير موجودة
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، ردًا على معلومات لـ"رويترز" أنه "لدى «حزب الله» كل الأسباب لترويج روايات من هذا النوع عبر مصادر مجهولة. يمكنه أن يدّعي ما يشاء، لكن الأموال غير موجودة."
وقال "لقد تلقّى «حزب الله» ضربات مدمّرة، وتسبّب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء. وهو يحاول الآن حفظ ماء الوجه من خلال روايات زائفة عن تدفّق أموال إليه من إيران، صادرات النفط الإيرانية محاصرة، وعملتها في حالة انهيار حر، فيما يعيش النظام حالة ترقّب وقلق دائم."
واضاف "ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل «حزب الله» من خلال العقوبات، بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب. ولم يجلب «حزب الله» للبنان وللأشخاص الذين يدّعي تمثيلهم سوى المعاناة. فقد بدأ حربًا بالنيابة عن طهران، ما أدّى إلى أضرار بمليارات الدولارات وتسبّب بها. وحتى لو كانت «دفعة التعويض» هذه حقيقية، فلن تكون كافية."
وتابع "وفي ظل إدارة ترامب، لن يتمكّن «حزب الله» أبدًا من التعافي أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية."
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