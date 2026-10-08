أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يندد "بأبشع" هجمات روسية على بلاده وعدد القتلى يرتفع إلى 32

أخبار دولية
2026-10-08 | 04:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يندد &quot;بأبشع&quot; هجمات روسية على بلاده وعدد القتلى يرتفع إلى 32
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي يندد "بأبشع" هجمات روسية على بلاده وعدد القتلى يرتفع إلى 32

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت بلاده أمس الأربعاء بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من "أبشع الضربات"، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة.

وسجلت أكبر خسائر في الأرواح في مدينة بريلوكي بمنطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا حيث دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من خمسة طوابق.

وذكر زيلينسكي أن الهجمات الروسية أسفرت أيضا عن إصابة مئة شخص في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الضربة تزامنت مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال في رسالة مسجلة بالفيديو ليلا "هذا هو نوع هدية عيد الميلاد التي جلبها بوتين لنفسه، قتل الأطفال.. قتل الناس".

أخبار دولية

"بأبشع"

هجمات

روسية

بلاده

القتلى

يرتفع

LBCI التالي
الطيران المسير الإثيوبي يستهدف قوات إريترية في شمال تيغراي
بكين ترشح صينيا لترؤس منظمة الصحة العالمية​
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-30

زيلينسكي: ارتفاع عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف

LBCI
أخبار دولية
2026-09-29

ماكرون يندد بمحاولة روسية "للهروب إلى الأمام" بعد هجوم تخريبي على شركة دفاعية إستونية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-20

رئيس بلدية موسكو يندد بهجوم ضخم بالمسيرات يهدف إلى "بلبلة الانتخابات" الروسية

LBCI
أخبار دولية
2026-07-30

الاتحاد الأوروبي يندد بالضربات الروسية "الكثيفة" على أوكرانيا و"انتهاك الأجواء البولندية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:23

روبيو من أثينا: واشنطن تريد "أوروبا قوية"

LBCI
أخبار دولية
05:36

مركز: زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مينداناو بالفلبين

LBCI
أخبار دولية
05:30

12 قتيلا بضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:28

الطيران المسير الإثيوبي يستهدف قوات إريترية في شمال تيغراي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-03

أوبك: الدول السبع ستجتمع في 7 حزيران 2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-27

احصاءات غرفة التحكم المروري: 14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-13

قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بصواريخ ومسيرات تستهدف المدنيين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-07

الرئيس الإيرانيّ: علاقتنا مع دول الجوار لا تلغي حقنا في الدفاع عن النفس ضد العدوان الصهيونيّ الأميركيّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:17

انطلاق أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان “Experia Expo”… هكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
08:07

مباحثات كايا كالاس في لبنان... ملفات سياسية وأمنية واجتماعية في الواجهة

LBCI
أخبار دولية
07:23

روبيو من أثينا: واشنطن تريد "أوروبا قوية"

LBCI
أخبار لبنان
07:10

سلام يعلن عن حلول للكهرباء وخطة للنقل العام وملاحقة المتهربين من الضرائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:30

اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
02:50

بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر.. إسرائيل أمام أسئلة الحرب وتداعياتها

LBCI
حال الطقس
13:53

طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:01

مصرف لبنان يعلن إنشاء "حساب استرداد الودائع" وتخصيص الأموال المستردة حصراً لتسديد الودائع

LBCI
أمن وقضاء
04:21

اشتباك مسلّح بين عناصر الجيش ومهربين في جرد بلدة عرسال وإحباط عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية

LBCI
حال الطقس
01:09

طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
09:04

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب

LBCI
حال الطقس
13:53

طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...

LBCI
أخبار لبنان
10:24

مصدران لرويترز: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 8-10-2026

LBCI
أخبار دولية
13:45

الخارجية الأميركية تنفي وصول أموال إيرانية إلى حزب الله: الأموال غير موجودة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More