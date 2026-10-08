زيلينسكي يندد "بأبشع" هجمات روسية على بلاده وعدد القتلى يرتفع إلى 32

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت بلاده أمس الأربعاء بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من "أبشع الضربات"، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة.

وسجلت أكبر خسائر في الأرواح في مدينة بريلوكي بمنطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا حيث دمر صاروخ روسي مبنى سكنيا مكونا من خمسة طوابق.

وذكر زيلينسكي أن الهجمات الروسية أسفرت أيضا عن إصابة مئة شخص في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الضربة تزامنت مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال في رسالة مسجلة بالفيديو ليلا "هذا هو نوع هدية عيد الميلاد التي جلبها بوتين لنفسه، قتل الأطفال.. قتل الناس".