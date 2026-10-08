القيادة المركزية: الجيش الأميركي قدم إفادة بشأن مضيق هرمز لشركاء بقطاع الشحن

ذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس أن الجيش الأميركي قدم اليوم الخميس إفادة بشأن مستجدات الوضع في مضيق هرمز إلى شركاء دوليين في قطاع الشحن، مسلطا الضوء على القوة الدافعة الداعمة لحرية الملاحة في المضيق.