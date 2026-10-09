الكرملين: نتفق مع روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة جمود​

نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود.

وقال بيسكوف على هامش اجتماع لقادة دول الاتحاد السوفيتي السابقة في تركمانستان "نعم، نحن نتفق معه".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إن على الدبلوماسيين إيجاد السبل للمضي قدما نحو السلام.

وأضاف "فن الدبلوماسية يتمحور بالضبط حول إيجاد مخرجٍ ما يسمح بالانتقال إلى مسار سلمي".

وأوضح مصدر أميركي مطلع أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان بممثلين عن أوكرانيا يوم الجمعة في ميامي لمناقشة أفكار جديدة ومحاولة التوصل إلى مقترح موحد لإنهاء الحرب.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إنه لا يرى أي احتمال قريب لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مجددا موقف الكرملين بأن روسيا تريد حلا شاملا للصراع وليست مهتمة بتدابير مؤقتة مثل إعلان وقف محدود لإطلاق النار.