سبعة قتلى بنيران إسرائيلية في غزة

قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية.

وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.

وأفاد الدفاع المدني ومستشفى الشفاء بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء "استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة" في شارع الصناعة في جنوب غرب غزة، وقتيل ثالث وعدد من الجرحى في ضربة مماثلة طالت "خيمة نازحين" في منطقة التوام بشمال غرب المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه استهدف في الضربتين "عناصر عسكريين في منظمات إرهابية".

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل فرانس برس بسقوط "شهيدين (امرأة وطفل) وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة" بجنوب مدينة غزة، إضافة الى قتيلة "جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة".

كما أعلن بصل سقوط "شهيد برصاص الاحتلال جنوب شرقي مدينة دير البلح" في وسط القطاع.

وردا على استفسار فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقارير بشأن هؤلاء القتلى الأربعة.