الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض والسعودية تعلن عن أضرار في العاصمة​

أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض ثلاث مرات الخميس، في وقت أكدت السلطات وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه هجمات غير مسبوقة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وصعّد "أنصار الله" هجماتهم خلال الأيام الأخيرة، معلنين استهداف الرياض بشكل شبه يومي. وجددوا الخميس تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية.

وفي خضم ذلك، لحقت أضرار جسيمة بطائرة واحدة على الأقل في مطار الملك خالد، بحسب ما أفاد مصدران تمّ اطلاعهما على الحادثة فرانس برس. وأفاد أحد المصدرَين بأن طائرة على الأقل تعاني أضرارا جسيمة، في حين قال الآخر إن ثلاث طائرات تضررت في المطار.

وأكد هذه المعلومات شاهدان في مطار الملك خالد تحدثا إلى فرانس برس. ورأى أحدهما طائرة عائدة لـ"السعودية" قبالة الصالة المخصصة للرحلات الداخلية، وقد تعرض بدنها لأضرار بالغة، فيما أفاد شاهد ثان بمعلومات مماثلة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الخميس استهداف مطار الرياض بثلاث هجمات صاروخية مختلفة، بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة.

وأكد تحقيق إصابات "دقيقة ومباشرة".