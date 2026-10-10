الرئيس الأميركيّ: على شركات تكرير النفط وتجار التجزئة البدء بخفض الأسعار فورًا

رأى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ عدم منح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام هو دليل آخر على أن النرويج وأطرافًا أخرى تستغل بلاده.

وقال: “كان ينبغي أن تحصل الولايات المتحدة الأميركية على جائزة نوبل للسلام لكنها لم تحصل عليها”.

أمّا عن ملف إيران، فأكّد ترامب أنّه سيُحسم بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرًا إلى خيارين: “إما أن تعطي إيران كل ما تريده أميركا وإما أنها لن تعود موجودة”.

ودعا شركات تكرير النفط وتجار التجزئة إلى البدء بخفض الأسعار فورًا، لافتًا إلى أنّ بلاده توفر لهم كميات هائلة من النفط.

وشدّد على أنّ كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز اليوم أكبر مما كانت عليه قبل الحرب.

كما شدد ترامب على أنّ أسعار النفط ستنهار بشكل لم يسبق له مثيل بمجرد انتهاء الحرب في إيران.

وقال: “أصبحنا نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز بفضل الجيش الأميركيّ”.