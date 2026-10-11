قتلى وجرحى في هجوم على مطار الرياض

قُتل 12 شخصًا على الأقل وأصيب 309 آخرين في هجوم نُسب إلى الحوثيين، استهدف مطار الملك خالد الدوليّ، في الرياض، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنيّ السعودية.

وأكّدت الهيئة تعليق العمليات التشغيلية.

وندّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بالهجوم، “موضحًا أنّه سيتحدث مع ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ الهجوم نتج عنه وفاة 12 شخصًا، منهم 4 مواطنين (سعوديين)، ومقيمون من الجنسيات التالية 2 من الجنسية البنغلادشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأرجنتينية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين".

ولفتت إلى أن المصابين "يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة".