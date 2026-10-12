بيانات: توقع إلغاء نحو 60% من رحلات مطار في الرياض اليوم

أظهرت بيانات صادرة عن شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران أنه من المتوقع إلغاء نحو 60 بالمئة من الرحلات المقررة في مطار بالرياض اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب هجمات شنها الحوثيون وأسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصا مطلع الأسبوع.



ووفقا للبيانات، ألغى مطار الملك خالد الدولي في الرياض 99.7 بالمئة من كل الرحلات التي كانت مقررة أمس الأحد.