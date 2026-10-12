مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم

رأت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن على الدول الأعضاء التحرك سريعا في حال رصد ارتفاع في معدلات التضخم والعمل على خفض العجز الكبير في الميزانيات.

وقالت، خلال جلسة نقاشية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن الزيادات الحادة في الإنفاق الدفاعي تؤدي هي الأخرى لدفع التضخم لمزيد من الارتفاع بعد صدمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، مما يضع بدوره ضغوطا على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن هذه الأمور كانت لها تداعياتها على الدول النامية والأسواق الناشئة، التي قالت إنها أصبحت الآن "ضحية لارتفاع عائدات الاقتصادات المتقدمة".