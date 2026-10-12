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الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه

أخبار دولية
2026-10-12 | 06:02
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الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه
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الأمم المتحدة: مؤشر الفقر العالمي يرتفع للمرة الأولى منذ إطلاقه

سجل المؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1,2 مليار نسمة، وفق ما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ورصدت الوكالة الأممية ومركز الأبحاث "مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية" (OPHI) في نسخة عام 2026 من تقريرهما السنوي زيادة قدرها 51,5 مليون شخص يعانون من فقر "مدقع" مقارنة بالعام السابق.

هذه الزيادة هي الأولى من نوعها التي يتم تسجيلها منذ ستة عشر عاما، وفق المنظمتين.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو في بيان "يجب أن يكون هذا الارتفاع في معدلات الفقر بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع".

وأضاف "خلف هذه الأرقام، هناك 1,2 مليار شخص يواجهون صعوبات تشكل حلقة مفرغة من الجوع والتسرب المدرسي وانعدام فرص الحصول على مياه الشرب أو الكهرباء".

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد، فإن أكثر من نصف الأشخاص المتأثرين (51,5%) هم من القاصرين.

مع ذلك، تشير المنظمتان إلى أن النمو السكاني يشكل عاملا رئيسيا في هذا الارتفاع، وأن البيانات الجديدة كانت متاحة فقط لـ13 دولة من أصل 108 دول شملها التقرير.

ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر، إلا أن التقرير يرسم صورة متباينة، فخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، نجحت 33 دولة في خفض نسبة سكانها الذين يعانون من الفقر إلى النصف، وفق تعريف المؤشر.

ومن بين هذه الدول، ست دول تقع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سُجلت أسرع معدلات التقدم في آسيا، ولا سيما في الصين وفيتنام.

ولا يزال الفقر المدقع يطال المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية، إذ يعيش ما يقرب من 83,3% من فقراء العالم في الأرياف.

أخبار دولية

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