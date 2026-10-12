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حريق يأتي على أقدم سوق في باريس
أخبار دولية
2026-10-12 | 07:21
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حريق يأتي على أقدم سوق في باريس
أعلنت السلطات الفرنسية أن حريقا اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين واجتاح أقدم سوق مغطاة للمواد الغذائية في باريس، ما أدى إلى تدمير الموقع التاريخي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح.
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