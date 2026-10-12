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نحو 20 جريحا إصابات بعضهم حرجة جراء انفجار في شمال إسرائيل
أخبار دولية
2026-10-12 | 09:34
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نحو 20 جريحا إصابات بعضهم حرجة جراء انفجار في شمال إسرائيل
أصيب نحو عشرين شخصا، بعضهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف والشرطة في الدولة العربية.
وأوضحت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن مجموعة من الطلاب والمعلّمين من مدرسة دينية كانوا يقومون برحلة عند أطراف بلدة نيوت مردخاي في شمال إسرائيل، حين انفجرت بهم ذخيرة غير منفجرة كانت عند المسار الذي يسلكونه.
وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها تتعامل مع "حادثة خطيرة"، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه اطلع على تقارير بشأن ما جرى، وشدد على ضرورة الاعتناء بالمصابين.
وأفادت الشرطة في بيان بأن "نحو عشرين شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة" جراء الانفجار، مشيرة إلى أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن الانفجار سببه ذخيرة غير منفجرة".
بدورها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" إن مسعفين يعالجون "ثمانية مصابين تراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح طفيفة". ونبّهت الى أن الحادثة "معقدة"، وأن المصابين سيتم نقلهم الى المستشفيات "في أقرب وقت ممكن".
وأعلن الجيش نشر قوات ومروحيات عسكرية للمساعدة في عمليات الإجلاء.
أخبار دولية
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