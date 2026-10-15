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واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
المؤلف
وسام نصرالله
أخبار دولية
2026-10-15 | 13:41
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واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
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واشنطن تدرس استخدام أمّ القنابل ضد إيران
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استخدام
القنابل
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