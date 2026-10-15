ثلاثة قتلى جراء أمطار هي الأشد في إسطنبول منذ 80 عاما

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفُقد خمسة آخرون جراء أمطار غزيرة بشكل استثنائي شهدتها إسطنبول الأربعاء، هي الأشد منذ ثمانية عقود على الأقل، وتسببت بفيضانات واضطرابات في حركة الطيران وأضرار مادية واسعة، فيما تواصل المدينة الخميس جهود التعافي من تداعياتها، بحسب السلطات.



وبدأت الأمطار الغزيرة تهطل على أكبر مدن تركيا صباح الأربعاء، وازدادت شدتها خلال النهار، ما تسبب بسيول جارفة وفوضى واسعة، فيما أظهرت مشاهد مصورة سيارات تجرفها المياه بقوة.



وأشار محافظ المدينة داود غول إلى أنه تم تسجيل "أعلى مستوى من الهطولات في اسطنبول منذ بدء المديرية العامة للأرصاد الجوية بإعداد السجلات الرسمية عام 1942".



وفي منطقة كاغيتهانه الواقعة في شمال إسطنبول، عُثر على جثة رجل بالقرب من حديقة عامة. وأفاد مكتب المحافظ بأن "إجراءات تحديد هوية الضحية جارية"، مشيرا إلى حصيلة بلغت ثلاثة قتلى وأربعة مفقودين، فضلا عن ثلاثة جرحى لا تدعو حالهم إلى القلق.



وقال "يخضع ثلاثة أشخاص حاليا للعلاج في المستشفى، ولا خطر على حياتهم".



وقضى أحد الضحايا، وهو فتى يبلغ 14 عاما، صعقا بالكهرباء بعدما وطئت قدمه بركة مياه، فيما أفاد مسؤولون بفقدان خمسة أشخاص آخرين.



وفي منطقة بيكوز بالجانب الآسيوي من إسطنبول، ذكرت وكالة أنباء "دي إتش إيه" أن رجلا آخر توفي بعدما سقط في بئر أثناء محاولته تصريف المياه في موقع لبناء مدرسة.



ولم يصدر تأكيد رسمي فوري لوفاته.