ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبيّ قبل الانتخابات الفرنسية

دعا الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبيّ للتوصل إلى اتفاق في شأن موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد.

وحذّر من أنّ المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.

ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبليّ، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.

وقال دبلوماسي أوروبيّ لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إنّ هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين كانون الثاني ونيسان بسبب الانتخابات".

وقال دبلوماسيّ آخر إنّ الرئيس الفرنسيّ أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارًا من كانون الثاني".

لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.