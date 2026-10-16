الفاتيكان: الفحوص الطبية تظهر "تحسنا مطردا" في صحة البابا لاون

أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للبابا لاون الرابع عشر "تحسناً مطردا" في حالته الصحية، بعد ثلاثة أيام من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الرئة، بحسب ما نقل الفاتيكان عن الأطباء.



وجاء في البيان إن البابا لاون "خضع هذا الصباح لفحوص دم وصورة بالأشعة السينية للصدر، أكدت تحسنا مطردا في حالته العامة"، معلنا أنه بات يزاول "أنشطته اليومية المعتادة بشكل مستقل بالكامل".



وكان الفاتيكان أعلن الثلاثاء أن الحبر الأعظم الأميركي البالغ 71 عاما، خضع لعملية جراحية ناجحة في مستشفى جيميلي بروما، جرى خلالها استئصال جزء من رئته اليمنى.