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أميركا تطلب سحب 17 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

أخبار دولية
2026-10-16 | 12:07
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أميركا تطلب سحب 17 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي
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أميركا تطلب سحب 17 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة طلبت تقديم عروض لمبادلة ما يصل إلى 17 مليون برميل نفط خام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

وسيكون الإجراء جزءا من اتفاق عالمي أبرمته الولايات المتحدة في آذار في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي تأثرت بالحرب الأمريكية على إيران. ووافقت واشنطن آنذاك على إقراض 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق أكبر مع حوالي 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية بسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات حول العالم.

وسبق أن عرضت الولايات المتحدة طرح الدفعة الأخيرة من اتفاق آذار في حزيران، لكنها كشفت في وقت لاحق من ذلك الشهر أن الشركات، التي طلب منها دفع علاوات تصل إلى 24 بالمئة في صورة براميل إضافية من النفط الخام تعاد إلى الاحتياطي الاستراتيجي، لم توافق إلا على سحب حوالي 500 ألف برميل.

 

 

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