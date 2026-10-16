إيران تنفي الاتهامات السعودية بالضلوع في هجمات الحوثيين

رفضت طهران الجمعة اتهام السعودية لها بالتورط في هجمات الحوثيين على المملكة، وعرضت التوسط بين الجانبين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان "ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي ادعاء بأن إيران كان لها دور في العمليات اليمنية (الحوثية)"، مجددا عرض طهران اداء دور الوسيط بين الحوثيين والرياض.



وأضاف بقائي أن طهران "كانت دائما مستعدة لبذل مساعيها الحميدة للمساعدة في إنهاء الأعمال الحربية"، مؤكدا أنها ما زالت مستعدة لاستخدام "كل إمكاناتها لهذا الغرض بناء على طلب الطرفين".



ويُعد الحوثيون جزءا مما تسميه إيران "محور المقاومة"، الذي يضم أيضا حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق.



وسبق أن نفت طهران مرارا توجيه عمليات الحوثيين.