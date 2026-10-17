بلجيكا تدين مهاجمة وفد أوروبي واعتداء على أحد دبلوماسييها في الضفة الغربية

دانت بلجيكا الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة على موكب دبلوماسي أوروبي، يضم فرنسيين وبولنديين وبلجيكيا، إضافة الى آخرين.



وندد وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو عبر منصة إكس "بأشد العبارات بالهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون في بلدة الطيبة بالضفة الغربية المحتلة، واستهدف فلسطينيين، وقنصلنا العام، ودبلوماسيين فرنسيين وبولنديين، بالإضافة إلى ممثلين للكنيسة الكاثوليكية".



وقال: "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".