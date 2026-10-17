انفجار في مخزن للعتاد في مقرّ للحشد الشعبي في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي وقوع انفجار في مخزن للعتاد داخل أحد مقارّها في بغداد، من دون تحديد سببه، في وقت أفاد سكان وكالة فرانس برس بسماع دوي قوي وتصاعد دخان.



وقالت الهيئة في بيان: "انفجار كدس من العتاد التالف داخل مقر للحشد الشعبي شرقي القناة في بغداد، من دون تسجيل أضرار بشرية حتى الآن".



وخلال الأسابيع الأولى من الحرب في الشرق الأوسط التي امتدت تداعياتها إلى العراق، تعرّضت مقارّ للحشد الشعبي لضربات دامية منسوبة إلى الولايات المتحدة.



في المقابل، بات مألوفا اندلاع حرائق ووقوع انفجارات في قواعد ومستودعات للأسلحة في العراق، من دون الإعلان عن أسبابها في الكثير من الأحيان.



وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأصبحت لاحقا جزءا من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وتبنّت هجمات على مصالح أميركية في العراق والمنطقة، لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط.



وسبق للولايات المتحدة أن استهدفت مقرات لهذه الفصائل خلال الحرب الأخيرة وفي الأعوام الماضية.