رئيس الوزراء الفرنسي يندد بـ"عنف شديد للغاية" خلال الاحتجاجات

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن دعمه لقوات إنفاذ القانون إثر ما وصفه بأنه "عنف شديد للغاية" وقع السبت على هامش الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في أنحاء فرنسا.



وقال لوكورنو عبر منصة إكس: "أود أن أقول للفرنسيين إن بإمكانكم أن تفخروا بعناصر الشرطة والدرك، فقد واجهوا عنفا شديدا للغاية لحماية مواطنينا، وهم يستحقون كل دعمنا".