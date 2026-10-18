تحذيرات في السعودية مع تواصل التصعيد مع الحوثيين ومصر تدرس دعم المملكة

أبلغ "مركز المملكة" في العاصمة السعودية موظفي مكاتبه الإدارية بالعمل عن بُعد، وأصدرت السلطات تحذيرين وجيزين في منطقة الرياض وجنوب البلاد، فيما تتواصل هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



في غضون ذلك، يعقد البرلمان المصري جلسة طارئة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للمساهمة في الدفاع عن المملكة في حال طلبت ذلك، داعيا مجلس الشعب لمنحه تفويضا بذلك.



في الأثناء، أعلن التحالف الذي تقوده الرياض دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مصرع طيارين بعد تحطم مروحية في نجران بجنوب المملكة. وبينما قال التحالف إن المروحية عانت من خلل فني، تبنى الحوثيون إسقاطها.



وتجددت الأعمال العدائية على وقع الحرب في الشرق الأوسط مع انهيار هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022. وحقّق الحوثيون تقدما على الأرض على حساب القوات الحكومية، فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب.



وتتعرّض السعودية لهجمات شبه يومية ينفذها الحوثيون بالصواريخ والمسيّرات، كان أعنفها الهجوم الذي طال مطار الرياض في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفر عن سقوط 13 قتيلا ونحو 300 جريح.



وبعد ظهر الأحد، أصدر الدفاع المدني السعودي تنبيهات من وجود خطر في مدينة نجران (جنوب) ومحافظة السليل التابعة لمنطقة الرياض. وقد رفع التنبيهان بعد فترة وجيزة.



وأتى ذلك بعدما أبلغ "مركز المملكة"، وهو مبنى مكون من 99 طابقا ويعد أحد معالم الرياض، موظفي مكاتبه الإدارية بالعمل عن بُعد والامتناع عن الحضور إلى مكاتبهم بدءا من الأحد وحتى إشعار آخر.



وقال المركز في رسالة بالبريد الإلكتروني للمكاتب الإدارية، أُرسلت في وقت متأخر من مساء السبت "يُرجى العلم بأنه تقرر إلزام جميع موظفي المكاتب في مركز المملكة بالعمل عن بُعد، وذلك اعتبارا من الآن وحتى إشعار آخر"، طالبا من الموظفين "الامتناع عن الحضور" خلال هذه الفترة.



وبقي المركز التجاري الفاخر في الأدوار الأرضية للبرج مفتوحا، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس.



ويضم المركز المملوك لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، مكاتب لعدد من كبرى المؤسسات والشركات العالمية.