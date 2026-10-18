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نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها

أخبار دولية
2026-10-18 | 13:14
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نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها
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نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها

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