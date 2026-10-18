ماكرون بعد أعمال الشغب في فرنسا: "نشعر جميعا هذا المساء بالغضب والعار"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد معلقا على تظاهرات السبت وما رافقها من أعمال تخريب ونهب "نشعر جميعا هذا المساء بالغضب والعار" داعيا إلى التمييز بين المتظاهرين الذين يعبرون عن "مطالب مشروعة" ومرتكبي "أعمال النهب والتحطيم".



وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية خاطب فيها الفرنسيين إن "رؤية تخريب شوارع مدننا أمر لا يحتمل"، مؤكدا "دعمه" لأصحاب المتاجر والمحلات التي تعرضت للنهب.