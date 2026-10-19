مصادر لـ"فرانس برس": إرجاء منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

أفادت ثلاثة مصادر وكالة فرانس برس بأنّه سيتم إرجاء منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروف بـ"دافوس الصحراء" والذي كان من المقرّر أن يعقد في الرياض، وذلك في وقت تتعرض المملكة لهجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



وقال مصدر مطلع على الملف إن الحدث "لن يُعقد في موعده"، مضيفا أن المنظمين "لن يعلنوا عن موعد جديد في القريب العاجل". وأكد مصدر ثان تأجيل المنتدى.



وتنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية منتدى سنويا يُعرف بـ"دافوس الصحراء"، ويستقطب عادة قادة أجانب وكبار رجال الأعمال. وكان من المقرر إقامة نسخة هذا العام في الرياض في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول.