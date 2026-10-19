الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو ومطارين وأهداف عسكرية بالسعودية

أعلن الحوثيون اليمنيون شنّ هجمات عدة استهدفت منشآت طاقة ومطارين وأهدافا عسكرية في السعودية.



وبحسب الحوثيين، فإن الهجمات شملت موقعا تابعا لشركة أرامكو للنفط في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها.



ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب السعودي، ولم تتمكن "رويترز" أيضا من التحقق من هذه المزاعم على نحو مستقل.