قتلى بضربات إسرائيلية في غزة

قُتل سبعة فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفقًا لما أفاد الدفاع المدنيّ المحليّ ومستشفيات.

وقُتل رجلان في ضربات إسرائيلية استهدفت مقبرة في بلدة الزوايدة وفي منطقة وادي غزة، وسط القطاع، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدنيّ فيه محمود بصل، ومستشفى شهداء الأقصى.

وتسببت ضربة إسرائيلية في منطقة جباليا في شمال غزة بمقتل شخص آخر، بحسب بصل ومستشفى الشفاء في القطاع الذي أشار إلى أنه تلقى أيضا جثة رجل آخر قُتل في ضربة في حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة.

وقُتل رجل وزوجته وأصيب عدد من الأشخاص في ضربة أخرى استهدفت شقة في مبنى سكني قرب مستشفى الشفاء، في حي الرمال في غرب مدينة غزة.

أما مستشفى ناصر فأفاد بأنه تلقى جثة مراهق قُتل برصاص إسرائيلي جنوب خان يونس الواقعة جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في رد على استيضاح من وكالة فرانس برس، إنه يتحقق من هذه المعلومات.