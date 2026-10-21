تقرير للأمم المتحدة: من المتوقع أن يتجاوز الاحتباس الحراريّ التقديرات السابقة

أظهر تقرير للأمم المتحدة أنّه من المتوقع حاليًا، أن يتجاوز الاحتباس الحراريّ التقديرات السابقة، مع توقع أكثر الاحتمالات تفاؤلًا ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى ما بين 1.7 و1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في حلول منتصف القرن.

وعلى الرغم من التوسع السريع في الطاقة المتجددة وسياسات المناخ التي تعمل على خفض الانبعاثات في كثير من البلدان، ذكر التقرير أن هناك حاجة إلى تخفيضات "عاجلة وصارمة" لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وورد في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 18 في المئة عن مستويات 2025 بحلول 2030، و45 بالمئة بحلول 2035، و69 في المئة في حلول ٢٠٤٠.

وتقتصر الخطط الوطنية الحالية على خفض الانبعاثات بما يتراوح من خمسة إلى ثمانية في المئة فقط في حلول 2030، ومن 11 إلى 15 في المئة في حلول 2035.

وتوقع التقرير ارتفاع درجة حرارة الأرض 2.8 درجة مئوية في حلول ٢١٠٠ في ظل السياسات الحالية، أو 2.6 درجة مئوية إذا نفذت الدول التزاماتها المناخية الحالية بالكامل.