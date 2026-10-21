الإليزيه: الرياض تتعهد بتوفير إمدادات إضافية من الديزل ما دام ذلك "ضروريا"

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرياض، عن اتفاق مع السلطات السعودية لتمديد فترة مدها بلاده بشحنات إضافية من الديزل، وذلك في ختام جولة خليجية لاقت انتقادات في فرنسا إذ أجراها في خضم احتجاجات على غلاء المعيشة شهدت أعمال عنف.



وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه عقب اجتماع بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية لتمديد تأمين الكميات الإضافية من الديزل التي حصلنا عليها منهم، بحسب ما تقتضيه الحاجة، لضمان إمدادات بلادنا".