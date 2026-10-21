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إسرائيل تدين اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
أخبار دولية
2026-10-21 | 13:59
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إسرائيل تدين اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
دانت إسرائيل مصادقة مجلس النواب في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم الموقّعة مع تركيا في شأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
ويخضع شرق ليبيا لسيطرة المشير خليفة حفتر الذي وثّق، في السنوات الأخيرة، علاقات إدارته مع أنقرة، فيما تنافس قواته منذ سنوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.
وتنص المذكّرة على ترسيم الحدود البحرية في منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز في شرق المتوسط.
وجدّدت كل من أثينا وقبرص اعتراضهما على المذكرة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه البلدين العضوين فيه، معتبرا المذكرة "باطلة ولاغية".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها "تدين بشدة قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة التفاهم في المجالات البحرية بين تركيا وليبيا".
وأضافت في منشور على منصة إكس: "من المؤسف أنّنا نشهد مرة أخرى سعي تركيا إلى زعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط".
وتوتّرت العلاقات التركية الإسرائيلية عقب هجوم السابع من تشرين الأول، بعدما أصبحت أنقرة من أشدّ منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفيما يتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع، يصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه "ديكتاتور معاد للسامية".
ورحّبت وزارة الخارجية التركية بالمصادقة على مذكرة التفاهم، معتبرة أنها قائمة على "مبادئ القانون الدولي والإنصاف وتحمي الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين".
أخبار دولية
إسرائيل
ترسيم
الحدود البحرية
تركيا
ليبيا
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