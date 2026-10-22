بيان مشترك: الصين وروسيا تنتقدان "التدخل الخارجي الهدام" في منطقة أوراسيا

نددت بكين وموسكو الخميس، بما وصفتاه "التدخل الخارجي الهدام" في منطقة أوراسيا، بحسب ما أفاد بيان مشترك صدر خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى روسيا، حيث التقى بنظيره ميخائيل ميشوستين والرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار البيان المشترك الذي نشرته وكالة شينخوا الصينية الرسمية إلى "التدخل الخارجي الهدام باعتباره المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في جميع أنحاء أوراسيا".

أضاف أن "الطرفين يدينان بشدة أي أعمال إكراه خارجية تنطوي على استخدام القوة وتهدف إلى عرقلة مسار التضامن الأوراسي".

وأكد البيان أن "الجانبين سيواصلان دائما دعم بعضهما البعض بقوة في القضايا التي تتعلق بمصالحهما الجوهرية".

وأشار إلى أن "الصين تدعم روسيا في حماية أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وتنميتها وازدهارها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لروسيا".

ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى اجتماعٍ مزمع عقده مستقبلا بين بوتين ونظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب.

وكان يوري أوشاكوف مساعد بوتين قد صرح للصحافيين الأربعاء، أن هناك احتمالا لعقد اجتماع بين بوتين وترامب وشي على هامش قمة ايبك في شينزن في تشرين الثاني/نوفمبر.